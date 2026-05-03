Kolda : 40 migrants de retour à Mampatim reconstruisent leur avenir grâce à des fermes intégrées

Dans la commune de Mampatim, département de Kolda, une nouvelle page s’ouvre pour une quarantaine de migrants de retour. Après des années de périple et de souffrances sur les routes de la migration, ces jeunes commencent à entrevoir des lendemains meilleurs grâce à leur implication dans des activités génératrices de revenus mises en place dans deux fermes intégrées implantées à Mampatim et à Saré Pathé Bouya.



Ce projet est porté par un consortium regroupant le Forum Civil de Kolda, Civis Mundi et Castilla y León, avec l’appui de la mairie de Mampatim. Sur le terrain, les bénéficiaires s’activent autour de plusieurs filières, notamment le maraîchage, l’élevage de volaille, l’arboriculture et la fabrication de compost.



Les deux sites, entièrement clôturés et dotés de bassins ainsi que de forages fonctionnant à l’énergie solaire, représentent chacun un investissement d’environ 16 millions de francs CFA. À cela s’ajoute une unité de transformation de produits locaux destinée aux femmes, renforçant ainsi l’inclusion économique au sein de la communauté, a indiqué le coordonnateur régional du Forum Civil de Kolda lors de la visite de terrain effectuée dans ces deux fermes ce samedi 2 mai.



Pour Moctar Gano, président communal des migrants de retour, cette initiative marque un véritable tournant. « Après des années de souffrances sur le chemin de la migration, l’espoir renaît en nous avec ce projet. Nous sommes déterminés à le réussir. Nous y travaillons au quotidien. C’est un défi pour nous », a-t-il confié avec émotion. Il a salué les efforts déjà consentis par les bénéficiaires, tout en mettant en avant l’importance de l’accompagnement technique et organisationnel pour assurer la pérennité des activités.



De son côté, le maire de Mampatim, Amadou Diallo, dit « Nafaya », a réaffirmé son engagement à soutenir pleinement cette initiative. Selon lui, ce projet constitue une réponse concrète au défi du chômage dans la collectivité et un levier pour fixer les jeunes dans leur terroir.



Dans la même dynamique, le responsable du Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) de Kolda a exhorté les bénéficiaires à redoubler d’efforts et à faire preuve de rigueur dans le travail, afin de garantir le succès de cette expérience pilote.



À Mampatim, ces fermes intégrées apparaissent aujourd’hui comme un symbole de résilience et de renaissance, offrant aux migrants de retour une seconde chance et l’opportunité de bâtir un avenir durable dans leur communauté.