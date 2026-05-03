Incendies à répétition à Thiambène : les habitants réclament une caserne de sapeurs-pompiers

Thiambène, village de la commune de Ndiéné Laguène (département de Fatick), est en proie à une série d’incendies qui suscitent une vive inquiétude parmi les populations. Le dernier sinistre, survenu récemment, a causé d’importants dégâts matériels et relancé l’appel pressant des habitants pour l’installation d’une caserne de sapeurs-pompiers à proximité.



Le feu s’est déclaré dans la maison de Serigne Diop, détruisant plusieurs mois de réserves d’aliments pour bétail, constituées au prix de toute une saison agricole. « J’étais dans la chambre en train d’écouter le journal quand j’ai entendu les enfants crier que la maison prenait feu. Tout mon aliment de bétail est parti, c’est toute ma récolte de cette année », a-t-il confié, encore sous le choc.



Selon lui, le pire a été évité grâce à une intervention fortuite des sapeurs-pompiers, qui revenaient du Daaka de Médina Gounass et se dirigeaient vers Dakar. Alertés par d’imposants nuages de fumée visibles à distance, ils ont pu maîtriser les flammes à temps. « Sans leur passage, l’irréparable aurait pu se produire », a-t-il ajouté.



Ce nouvel incident n’est pas isolé. En l’espace de deux mois, au moins trois habitations ont été touchées par des incendies dans le village. Avant la maison de Serigne Diop, celles d’Oumar Thiam et de Baye Sidy Diop avaient déjà été ravagées par les flammes.



Face à cette récurrence, les habitants dénoncent l’éloignement des secours. La caserne la plus proche se situe à Gossas, à environ 16 kilomètres. Une distance jugée trop importante pour une intervention rapide en cas d’urgence. « Les incendies sont fréquents ici en cette période. Il y a toujours des pertes matérielles, parfois même des animaux périssent. Il devient urgent d’avoir une caserne de proximité », alerte un témoin selon la RFM.



Outre les habitations, les infrastructures électriques sont également affectées. Les poteaux électriques, souvent atteints par les flammes, provoquent des coupures de courant dans certaines zones du village.



Dans l’attente de solutions concrètes, les habitants de Thiambène vivent dans la crainte permanente d’un nouveau sinistre, appelant les autorités à agir rapidement pour renforcer la sécurité et la prévention dans la zone.

