Ndiaganiao : le ministre Alioune Dione remet des attestations et du matériel de saponification à 300 femmes

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a procédé, le 02 mai 2026, à la remise d’attestations et de kits de production à 300 femmes issues des communes de Ndiaganiao, Fissel, Sandiara et Sessène, à l’issue d’une formation en saponification.



Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de financement ciblé mise en œuvre par le ministère, visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes à travers des activités génératrices de revenus.

« Cette cérémonie marque l’aboutissement d’un dispositif que nous avons lancé et validé en Conseil des ministres », a indiqué le ministre.



Selon lui, ce programme participe à la mise en place de coopératives productives solidaires, conformément à la loi d’orientation sur l’économie sociale et solidaire.



Au-delà de la formation, les bénéficiaires ont reçu un accompagnement global incluant un appui technique, des équipements de production ainsi qu’un suivi de leurs activités.



Alioune Dione a précisé que les participantes, identifiées parmi des porteuses de projets entrepreneuriaux, ont été structurées en coopératives avant de bénéficier de cette formation.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Il a également souligné que cette première phase constitue une étape pilote, avec des milliers de bénéficiaires déjà recensées à l’échelle nationale, en perspective d’un élargissement du programme à d’autres localités.