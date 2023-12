Education des filles: L’IFEF lance la deuxième édition de la Caravane Relief

L’institut de francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) a démarré la deuxième édition de la « Caravane RELIEF, je roule pour plus de filles à l’école ». Lancée ce 04 décembre elle va se poursuivre jusqu’au 08 décembre 2023, avec pour objectif élaborer un plaidoyer en faveur de l’égalité et l’inclusive à l’école et sensibiliser les acteurs de l’éducation sur l’importance de la scolarisation des filles.



Selon la directrice de l’IFEF, Mona Laroussi, cette caravane se veut catalyseur du changement en se déployant dans les zones rurales et périurbaines pour informer, mobiliser et créer un environnement favorable à l’éducation des filles.



«Le contexte dans lequel s’inscrit cette approche est celui de la réalité socio-culturelle de l’Afrique subsaharienne où l’accès à l’éducation des filles demeure un enjeu majeur malgré les progrès accomplis, confrontés à des résistances et de normes traditionnelles et valeurs sociales qui peuvent limiter les opportunités éducatives pour les filles en particulier dans les zones rurales et périurbaines », dit-elle.



Mme Laroussi renseigne que la première édition s‘est déroulée en novembre et décembre 2022. « Elle a confirmé la nécessité de la deuxième de mener ce type d’action de terrain concret et axée sur les populations francophones les plus marginalisées.