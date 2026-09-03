Vol de Rolex et consommation de « ballon » : l'actrice « Nogaye » de Bété Bété et quatre personnes en garde à vue

Une soirée privée organisée au Pullman, un hôtel de Dakar, s’est achevée à la brigade de gendarmerie de Thiong. L’actrice Ndèye Thiam, alias « Nogaye » dans la série « Bété Bété », et quatre autres personnes ont été placées en garde à vue à la suite d’une plainte pour le vol présumé d’une montre Rolex estimée à 10 millions de francs CFA.
À l'issue de l'enquête, les cinq mis en cause seront présentés au parquet de Dakar, selon Seneweb.
Invitées par deux hommes, dont un ressortissant mauritanien, l’actrice et ses deux amies auraient passé le week-end sur place. Au moment du départ, l’un des hôtes a constaté la disparition de son bien et a saisi les forces de l’ordre.
Durant l’enquête, les investigations des gendarmes auraient également mis en lumière la consommation de protoxyde d’azote, communément appelé « ballon », au cours de la fête. Si les trois femmes ont farouchement contesté le vol de la montre, elles ont en revanche admis avoir consommé des stupéfiants en compagnie des deux hommes.
À l'issue de l'enquête, les cinq mis en cause seront présentés au parquet de Dakar, selon Seneweb.
Invitées par deux hommes, dont un ressortissant mauritanien, l’actrice et ses deux amies auraient passé le week-end sur place. Au moment du départ, l’un des hôtes a constaté la disparition de son bien et a saisi les forces de l’ordre.
Durant l’enquête, les investigations des gendarmes auraient également mis en lumière la consommation de protoxyde d’azote, communément appelé « ballon », au cours de la fête. Si les trois femmes ont farouchement contesté le vol de la montre, elles ont en revanche admis avoir consommé des stupéfiants en compagnie des deux hommes.
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