Orientation : 7 501 nouveaux bacheliers toujours pas inscrits sur CAMPUSEN

Au Sénégal, 7 501 nouveaux bacheliers ne se sont toujours pas inscrits sur la plateforme CAMPUSEN, alors que le délai pour formuler une demande d’orientation dans les établissements publics d’enseignement supérieur expire le 13 septembre 2026 à 23h59. L’information a été donnée ce jeudi 03 septembre par le professeur Ousmane Thiaré, directeur général de la cyber-infrastructure nationale pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (CINERI), lors d’une conférence de presse consacrée à la sensibilisation des nouveaux bacheliers.



Sur les 96 653 bacheliers concernés par le processus d’orientation, 80 635 ont déjà effectué leur demande sur CAMPUSEN au 3 septembre, soit un taux d’inscription de 83,43 %. Un chiffre jugé encore insuffisant par le responsable, qui rappelle que le taux enregistré l’année dernière était de 97,76 %. «Nous avons encore dix jours pour nous rattraper », a-t-il lancé, dans des propos rapportés par l’APS.



Le professeur Thiaré a également relevé un écart entre Dakar et les autres régions. La capitale affiche un taux d’inscription de 78,2 %, contre 85,7 % pour les régions hors de Dakar. Il cite notamment Diourbel, où le taux d’inscription peut dépasser celui enregistré à Dakar, montrant que l’accès à une plateforme numérique n’est pas forcément plus élevé dans la capitale.



Le directeur général du CINERI a enfin insisté sur le caractère définitif de l’échéance du 13 septembre. À partir de 23h59, la plateforme sera fermée et ne pourra plus être rouverte, a-t-il averti. Il invite ainsi les 7 501 bacheliers retardataires à effectuer leur inscription dans les meilleurs délais afin de ne pas compromettre leur orientation dans les universités et ISEP publics.