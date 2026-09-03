CAN 2025 : le TAS fixe au 8 octobre l’audience du recours du Sénégal contre la CAF et le Maroc

Le contentieux opposant le Sénégal à la Confédération africaine de football (CAF) dans l’affaire de la finale de la CAN 2025 connaîtra une nouvelle étape décisive. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a fixé au 8 octobre 2026 l’audience consacrée au recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF), selon une annonce publiée sur le site officiel de la juridiction sportive.



L'audience se tiendra en Suisse, au siège du TAS, chargé de trancher les litiges sportifs à l’échelle internationale.



Cette affaire fait suite aux événements survenus lors de la finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier dernier à Rabat. Le Sénégal s'était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0), au terme d'une rencontre marquée par des tensions et plusieurs incidents.



Dans le temps additionnel de la seconde période, les joueurs sénégalais avaient temporairement quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc, après qu’un but des Lions eut été refusé par l’arbitre. La rencontre avait alors été interrompue pendant près d’un quart d’heure dans un climat particulièrement tendu, marqué notamment par des incidents dans les tribunes.



De retour sur la pelouse, les Sénégalais avaient vu Brahim Diaz manquer son penalty. En prolongation, Pape Gueye avait finalement offert la victoire aux Lions, permettant au Sénégal de s’imposer 1-0 et de décrocher, sur le terrain, le titre continental.



Fin janvier, le jury disciplinaire de la CAF avait infligé plusieurs sanctions aux fédérations sénégalaise et marocaine pour des comportements jugés antisportifs, sans toutefois remettre en cause le résultat de la finale.



Mais le 17 mars, coup de théâtre : le jury d’appel de la CAF avait déclaré le Sénégal forfait lors de la finale, homologuant la rencontre sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, pays hôte de la compétition.



Déchue de son titre continental à la suite de cette décision, la Fédération sénégalaise de football avait alors mandaté ses avocats pour saisir le Tribunal arbitral du sport.



L’audience du 8 octobre prochain devrait ainsi constituer une étape importante dans ce bras de fer juridique entre le Sénégal et la CAF, avec en jeu la reconnaissance définitive du vainqueur de la CAN 2025.