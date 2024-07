Education : l’Etat a signé toutes les décisions de nomination et arrêtés d’admission

Le gouvernement a apuré toutes les instances de décisions de nomination et arrêtés d’admission parfois vielles de plus de 5 ans. Selon le journal Le Témoin dans sa parution du jour, les décisions de nominations, les régularisations d’indemnités, les arrêtés d’admission au certificat d'aptitude professionnel (CAP) et au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (Ceap), ainsi que les arrêtés de catégorisation des établissements ont tous été signés.



Le journal rapporte que tous les arrêtés de catégorisation des établissements de 2023 à 2024 ont-ils été signés. De même que les décisions de nomination et de régularisation d’indemnités compensatoires de surcharge horaire concernant un total de 2890 enseignants pour les années 2020, 2021 et 2023.

Pour ce qui est des arrêtés d’admission au certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) et au Certificat élémentaire d’aptitudes pédagogiques, (CEAP) ce sont 7370 enseignants concernés.



D’après le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Guirassy, rapporte le journal, cela va garantir une classification appropriée et actualisée des établissements scolaires au Sénégal, des conditions de travail optimales pour les enseignants, mais aussi et surtout améliorer l’efficacité administrative dans le secteur de l’éducation nationale.