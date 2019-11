Education : le G20 demande au président Sall de démettre Innocence Ntap Ndiaye

Les syndicats autour du G20 récusent Innocence Ntap Ndiaye et demande au président Sall de la démettre de ses fonctions à la tête du Haut Conseil du Dialogue Social. Face à la presse, ce mardi, ils ont indiqué que la présidente n’est pas neutre dans sa démarche. Selon les Syndicats des Cadres unitaires des enseignants du moyen-secondaire (Cusems)/ authentique, "Innocence Ntap Ndiaye n’a pas l’étoffe de diriger le Haut Conseil du Dialogue Social".



« Innocence Ntap Ndiaye, à qui on a confié le Haut Conseil du Dialogue Social est une grande transhumante. Le Président Macky Sall à l’habitude de confier à ces transhumants des organisations du genre. Innocence Ntap a montré ses limites. Elle vient de démontrer avec sa déclaration, catastrophique qu’elle vient de faire que les autres syndicats doivent se ranger. Ça veut dire qu’elle n’a pas l’envergure. Qu’elle n’a pas l’étoffe de diriger le Haut Conseil du Dialogue Social. Elle ne comprend même pas les enjeux et les contours de sa mission », a déclaré Dame Mbodji, Secrétaire général du Cusems authentique.



« Elle a les difficultés à faire la dichotomie entre les négociations collectives et le dialogue social. Donc nous le G20, nous pensons qu’Innocence Ntap n’est pas habilitée à diriger le dialogue social au Sénégal. À défaut, de la remplacer de la tête du Haut Conseil du Dialogue Social, le président de la République doit dissoudre cette structure », réclame Dame Mbdji, par ailleurs, Coordonnateur du G20.



Poursuivant ses propos, M. Mbodji ajoute : « Ce qui est aussi regrettable, on ne peut pas le confier à une personne qui est limitée intellectuellement, et également sur le plan de la conception. Tout le monde dit qu’elle n’a pas le niveau. Donc c’est le moment pour le président de la démettre ».