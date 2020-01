Education: le G7 décrète une gréve les 22 et 23 janvier

Les enseignants déterrent la hache de guerre. Ils ont dépoussiéré leur plateforme revendicative et sont déterminés à se battre pour sa satisfaction. En effet, les sept (G7) syndicats les plus représentatifs de l’Education nationale (SEMSS – SELS- SIENS- CUSEMS - SELS/A- UDEN - SENLAS /FC) décrètent une grève générale les 22, 23 janvier pour dénoncer les promesses non tenues du gouvernement. La plénière s’est réunie, vendredi, pour annoncer sa décision d’aller en grève.