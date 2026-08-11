Éducation : le G7 dénonce les lenteurs du gouvernement dans l’application des accords avec les syndicats

Le G7, cadre unitaire regroupant les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation et de la formation, a tenu une réunion plénière jeudi 6 août 2026 au siège du SAEMSS. Les Secrétaires généraux des différentes organisations syndicales ont notamment fait le bilan de l’année syndicale, analysé les résultats des examens et examiné la situation du secteur de l’éducation.



Dans un communiqué, le G7 s’est félicité de l’adhésion massive des enseignants du Sénégal au combat syndical de cette année pour exiger l’apurement du passif social.



Les syndicats ont également salué l’engagement des différents acteurs du secteur et, en particulier, des organisations syndicales qui, selon eux, ont contribué à la réussite de la lutte.



Après avoir évalué le dispositif de suivi des accords conclus avec le gouvernement, le G7 déplore les lenteurs constatées dans la mise en œuvre de plusieurs engagements.



Les syndicats citent notamment l’étude sur le système de rémunération, l’examen de la possibilité de relever l’âge de la retraite à 65 ans, la digitalisation du paiement des indemnités d’examens ainsi que la suppression des abris provisoires.



Le G7 estime que, malgré un échéancier arrêté d’un commun accord avec le gouvernement, « aucune avancée significative » n’a été enregistrée sur ces différents dossiers.



Formation à distance



Concernant le suivi de la Formation à distance universelle (FDU), le G7 condamne également le non-respect, selon lui, des engagements pris par le ministère de l’Éducation nationale envers les structures contractantes.



Cette situation aurait notamment entraîné la suspension de formations assurées par le CNEPS ainsi que le blocage des examens finaux dans certaines structures.



Le G7 exige ainsi le respect des engagements pris et le paiement « sans délai » de l’enveloppe destinée à la FDU.



Les syndicats dénoncent également le retard dans la convocation de la rencontre destinée à restituer les travaux des comités techniques chargés de réfléchir aux indemnités des agents occupant des fonctions administratives et dirigeantes, ainsi qu’à celles devant être accordées aux détenteurs de classes EFA.



Le G7 prévient qu’en cas de persistance de cette situation, il saisira les plus hautes autorités afin d’exiger le respect des échéanciers convenus.



Audit physique et biométrique



Le G7 prend par ailleurs acte du démarrage effectif de l’audit du dispositif de paiement des rappels. Il demande que cette opération soit menée dans la transparence et que toutes les informations nécessaires soient communiquées au cabinet d’audit indépendant représentant les syndicats.



S’agissant de l’audit physique et biométrique des agents de l’État lancé par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du secteur public, le G7 déplore « l’entêtement et l’absence de planification stratégique » qui auraient, selon lui, entraîné plusieurs dysfonctionnements.



Les syndicats recommandent la mise en place d’un mécanisme de suivi permettant notamment aux agents confrontés à des difficultés dans le processus de pouvoir être enrôlés.



Concernant les CAP 2026, le G7 dénonce également la récurrence des difficultés techniques rencontrées par les enseignants lors de leur inscription sur la plateforme E-carrière.



Il demande au ministère de la Fonction publique de respecter son engagement relatif à la cooptation d’administrateurs au profit des organisations syndicales.



Malgré ces préoccupations, le G7 se félicite des résultats enregistrés en 2026 aux examens de la formation professionnelle et technique, au CFEE, au baccalauréat et au BFEM.



Les syndicats attribuent ces performances au « professionnalisme et à l’expertise » du corps enseignant. Ils exhortent enfin le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’effectivité de l’académisation du BFEM à partir de 2027.