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CAMPUSEN 2026 : ouverture des choix d'orientation du 17 août au 13 septembre



CAMPUSEN 2026 : ouverture des choix d'orientation du 17 août au 13 septembre
Le ministère de l'Enseignement supérieur porte à la connaissance des bacheliers de la session 2026. que la plateforme officielle sera accessible du lundi 17 août au dimanche 13 septembre à 23 h 59, date limite fixée par la Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES).
 
Les futurs étudiants devront effectuer leurs démarches en ligne sur le portail dédié. « Dossier universités publiques : dix-huit (18) choix au total dans les dix (10) universités publiques [...] Dossier ISEP, dix-huit (18) choix au total, soit 03 dans chaque Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel », précise le communiqué.
L'autorité ministérielle souligne qu' »aucun retard ne sera toléré » et que l'accès aux identifiants doit demeurer confidentiel. « Il est absolument interdit de recourir à des tiers ou des associations à quelque titre que ce soit dans le cadre des opérations relatives à l’orientation. Les contrevenants risquent de ne pas être orientés », prévient la DGES.
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Mardi 11 Août 2026 - 18:57


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