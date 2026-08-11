Passation de service : Clotilde Coly cède les infrastructures sportives à Déthié Fall

Une cérémonie de passation de service s’est tenue hier, lundi, entre la ministre des Sports, Djireye Clotilde Coly, et le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, marquant le transfert de la Direction des Infrastructures sportives.



À l’issue de cette cérémonie, cette direction est désormais rattachée au ministère des Infrastructures, dirigé par Déthié Fall.



Depuis sa nomination, le ministre des Infrastructures voit ainsi ses compétences progressivement s’élargir avec le transfert, sous sa tutelle, de la gestion des infrastructures relevant de plusieurs ministères sectoriels.



À travers cette réorganisation, l’État entend centraliser la gestion des grands projets d’infrastructures au sein d’un même département ministériel. L’objectif affiché est de rationaliser les dépenses publiques, d’accélérer la réalisation des projets et d’améliorer le suivi des différents chantiers.