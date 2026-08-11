JOJ Dakar 2026 : le Premier ministre fixe les ultimatums pour la livraison des chantiers

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présidé ce mardi 11 août 2026 un Conseil interministériel consacré à l'évaluation des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À 80 jours de la cérémonie d'ouverture, le chef du gouvernement a arrêté un relevé de décisions contraignantes pour l'ensemble des départements ministériels.



Au chapitre des infrastructures, « le ministre des Infrastructures veillera à l’achèvement, au plus tard le 15 août 2026, des travaux de finition du Village olympique et sa mise à disposition au COJOJ, au plus tard le 31 août 2026 ».



Les travaux du Centre Équestre de Diamniadio doivent être finalisés avant une prise de possession « au plus tard le 20 août 2026 ». L'AGETIP devra livrer la Place du Souvenir africain « au plus tard le 30 août 2026 » et la Corniche ouest « au plus tard le 30 septembre 2026 ». Les aménagements de voirie à Dakar, Diamniadio et Saly sont attendus pour le « 30 septembre 2026 ».



Sur le plan des transports, « APIX SA et SENTER SA veilleront à la mise en exploitation du TER sur la section Diamniadio-AIBD, au plus tard le 27 septembre 2026 ». La flotte de bus dédiée aux accrédités devra être disponible « au plus tard le 30 septembre 2026 » et l'acheminement du matériel de compétition par fret aérien achevé « au plus tard le 31 août 2026 ».



Concernant le volet sanitaire, l'hôpital des Enfants de Diamniadio est désigné comme structure officielle des Jeux. Le ministère de la Santé doit y déployer le personnel et les équipements « au plus tard le 31 août 2026 » et garantir la présence de médicaments sur tous les sites « au plus tard le 30 août 2026 ».



Sur le plan de la réorganisation du secteur éducatif, « le ministre de l’Education nationale, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le ministre de la Formation professionnelle et technique proposeront, au plus tard le 31 août 2026, un plan d’aménagement du calendrier scolaire pour la période des Jeux ».



Un plan d'action de suivi hebdomadaire a été confié au Comité de veille et au ministère de la Jeunesse et des Sports pour contrôler l'exécution de ces directives.