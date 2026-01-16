Éducation : le G7 rejette les explications de Guirassy et annonce une grève totale et une marche la semaine prochaine

Le bras de fer entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats regroupés autour du G7 se poursuit. Face à ce qu’il qualifie de « dilatoire flagrant » concernant le décret des décisionnaires, le G7 annonce une grève totale et une grande marche nationale encore la semaine prochaine.



Interpellé sur le retard de la signature des décrets concernant les enseignants décisionnaires, le ministre Moustapha Guirassy a invoqué des lenteurs liées au circuit administratif. Une explication balayée d'un revers de main par les leaders syndicaux. Pour le G7, l'argument ne tient pas la route. « On ne peut pas nous dire que des modifications stabilisées en janvier 2025 attendent encore une signature en 2026 », a dit le porte-parole du syndicat sur la Rfm. Pour les enseignants, le gouvernement joue la montre depuis près d'un an, repoussant sans cesse l'échéance de l'application concrète des accords.



Le secrétaire général national du syndicat a tenu à préciser que le problème dépasse la seule question des décisionnaires. Il a dénoncé une tentative du gouvernement de réduire l'ensemble du pacte social signé avec le G7 à cette seule revendication. « On n’a plus le temps de négocier ni de porter un quelconque argumentaire. Nous attendons des mesures concrètes et la matérialisation des engagements », a-t-il souligné.



Face à ce qu'il considère comme un manque de respect des engagements, le G7 compte maintenir et intensifier son plan d'action. Les enseignants sont appelés à une mobilisation dès la semaine prochaine. « Jeudi 22 janvier 2026, une grande marche nationale organisée à Thiès, point de ralliement de tous les enseignants du Sénégal. Vendredi 23 janvier 2026, une journée de grève totale sur l'ensemble du territoire national ».



Le G7 avertit que le combat continuera tant que les points du pacte social ne seront pas intégralement pris en charge.