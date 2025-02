Effets dévastateurs de la cuisson à feu ouvert : l’Afrique s’engage à lutter contre le fléau

Les dirigeants africains ont pris un engagement historique pour lutter contre les effets dévastateurs de la cuisson à feu ouvert, le 1er février à Dar Es Salam. Une pratique qui cause la mort d'environ 600 000 femmes et enfants chaque année sur le continent. Cet engagement a été pris lors du sommet sur l’énergie, Mission 300, qui s’est tenu à Dar Es Salam, en Tanzanie, du 27 au 28 janvier 2025. À cette occasion, plusieurs pays africains ont signé des pactes nationaux visant à accélérer l’accès à l’électricité et aux solutions de cuisson propre, en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Dans son discours de clôture, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a salué ces engagements en soulignant le rôle pionnier de ces nations dans la lutte pour l’accès à une énergie propre et durable. "Je suis consciente que ces douze gouvernements font figure de pionniers et que beaucoup d'autres nous rejoindront dans le futur", a-t-elle déclaré. Elle a également précisé l'objectif du sommet en affirmant que cette rencontre visait à consolider les engagements, annoncer de nouveaux partenariats et donner un élan aux efforts pour atteindre l’objectif 2030.

Le Sommet africain de l’énergie – Mission 300 a été une plateforme importante pour la promotion de l’accès à l’énergie et aux solutions de cuisson propre, soutenue par une collaboration entre la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux. Ces institutions ont apporté leur soutien à travers des financements innovants et de nouvelles technologies pour combler le déficit énergétique qui touche de nombreuses régions du continent.



La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a également annoncé que le pays allait prendre les rênes du mouvement continental pour la promotion de la cuisson propre, avec elle-même en tant qu’ambassadrice. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale de réduction des risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation du bois de chauffe et des combustibles polluants.

Cette décision marque un tournant important dans la lutte contre la cuisson à feu ouvert, une pratique qui reste courante dans de nombreuses régions d’Afrique, malgré ses conséquences dramatiques sur la santé des populations, notamment les femmes et les enfants. Le soutien des dirigeants africains à cette cause pourrait bien amorcer un changement significatif, en offrant une alternative durable et moins nocive à des millions de familles africaines.



Les autorités africaines espèrent que l’engagement pris lors de ce sommet contribuera à faire évoluer la situation d’ici 2030, en rendant accessibles les solutions de cuisson propre à une majorité de la population du continent.