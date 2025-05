Effondrement d’un immeuble à Ngor : Trois (3) personnes écrouées, de nouvelles plaintes annoncées

L’enquête sur l’effondrement de l’immeuble survenu à Ngor, qui a coûté la vie à deux personnes, connaît un nouveau tournant. Trois (3) individus, identifiés comme Pape Maoumy Fall (entrepreneur), Mafal Dieng (propriétaire de l’engin d’excavation) et Cheikh Dieng (le conducteur), ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Ils sont poursuivis pour « homicides involontaires et mise en danger de la vie d’autrui ».



Selon les informations du journal Libération, l’affaire pourrait d’autres rebondissements. En effet, deux nouvelles plaintes devraient être ajoutées à l’information judiciaire en cours, ouverte à la demande du parquet.



La première émane de M. Cissé, propriétaire de l’immeuble effondré, et de son épouse. Ils comptent poursuivre en justice le propriétaire du terrain voisin ainsi que l’entreprise Afribat, chargée des travaux d’excavation. Ces derniers sont soupçonnés d’être à l’origine de l’effondrement. « Nous avions contracté un prêt hypothécaire pour bâtir cet immeuble. Le crédit est toujours en cours », a confié M. Cissé au quotidien.



En outre, A. Fall, un survivant extrait des décombres, a lui aussi décidé d’ester en justice les responsables du chantier voisin de mise en danger de la vie d’autrui.



Ces nouvelles plaintes pourraient relancer l’enquête et élargir les responsabilités dans ce drame qui continue de secouer le quartier de Ngor