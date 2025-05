Effondrement d'un immeuble à Touba : Khadim Hann, préfet de Mbacké, révèle les causes

Un immeuble en construction s'est effondré dimanche à Touba, plus précisément au niveau du garage Darou sur la route de Guédé, causant un bilan dramatique de dix morts et sept blessés, dont un dans un état grave. Le préfet de Mbacké, Khadim Hann, s'est exprimé sur les circonstances de cette tragédie, mettant en lumière des manquements graves dans la conduite du chantier.



"Ce bâtiment qui s'est effondré était en phase de construction. Nos premières constatations révèlent que les ouvriers sur le site n'étaient pas qualifiés et ont gravement négligé les normes élémentaires de construction", a-t-il déclaré avec une profonde préoccupation.



L'autorité préfectorale a souligné la difficulté à établir un bilan précis des victimes en raison de la désorganisation du chantier. "Nous ne pouvons déterminer avec exactitude combien de personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'accident. Le chantier regroupait des ouvriers, des maçons, des plombiers et des électriciens", a précisé le préfet de Mbacké.



Face à l'ampleur de la catastrophe, les secours ont déployé des moyens exceptionnels. Les sapeurs-pompiers de Touba ont été épaulés par des renforts venus de Thiès et de Dakar, portant à trente-cinq le nombre total de sauveteurs engagés, parmi lesquels figuraient trois spécialistes en effondrement dépêchés depuis la capitale.



Cette mobilisation importante témoigne de la gravité de la situation et de la complexité des opérations de sauvetage.