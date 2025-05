Effondrement d'un immeuble à Touba : le ministère de l'Urbanisme prend des mesures immédiates et renforce les contrôles

Le ministère de l'Urbanisme a réagi sans délai suite à l'effondrement d'un immeuble en construction survenu à Touba le 25 mai 2025. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le ministère a tout d'abord exprimé sa solidarité : "En ces moments difficiles, nos pensées et notre solidarité vont en premier lieu aux victimes, à leurs familles et à leurs proches."



Une équipe technique de haut niveau a été immédiatement dépêchée sur les lieux de la catastrophe. "Dès la confirmation de cet incident, le ministère de l'Urbanisme a dépêché sur les lieux le Directeur Général de la construction et le Directeur Général du Cadre de vie", précise le communiqué. Le ministre, Moussa Bala Fofana en personne effectuera un déplacement sur place ce lundi, pour une évaluation complète de la situation et des besoins.



Face à cette tragédie, le ministère a annoncé un plan d'action complet en cinq points. Le premier volet concerne le "renforcement et territorialisation du contrôle technique des chantiers", avec une implication accrue des collectivités locales. Le deuxième point prévoit une "augmentation significative des ressources de l'Inspection Générale des Bâtiments (IGB)" pour améliorer la surveillance des constructions. Un troisième mesure importante sera la "création d'un numéro vert « Allo IGB » pour les signalements", permettant aux citoyens de signaler les chantiers à risque. Le quatrième axe consiste en l'"accélération des audits et inspections des chantiers en cours", avec des contrôles renforcés.



Enfin, le ministère promet une "sensibilisation et responsabilisation des acteurs du secteur" pour améliorer les pratiques professionnelles.



Le document rappelle la responsabilité partagée de tous les intervenants dans le secteur de la construction. "La construction est un acte qui engage une responsabilité individuelle pleine et entière", rappelle fermement le ministère.



Un appel pressant est lancé aux différents acteurs : les propriétaires sont invités à "exiger des professionnels qualifiés", les professionnels du bâtiment doivent "assumer leur devoir de conseil et de rigueur technique", tandis que les maires sont exhortés à "veiller à une délivrance rigoureuse des permis de construire".



Moussa Bala Fofana se veut clair : "Aucune complaisance ne sera tolérée. La vie humaine n'a pas de prix."