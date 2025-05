Effondrement partiel d’un immeuble de cinq (5) étages à Ngor : trois (3) personnes arrêtées

Du nouveau dans l’effondrement de l’immeuble à Ngor (Dakar) qui a causé la mort de deux personnes. Selon le journal L'Observateur dans sa parution de ce lundi 12 mai, trois personnes, dont l’entrepreneur, le responsable de l’engin de chantier et le conducteur de l’engin ont été arrêtés par la gendarmerie de Ngor. Ils sont poursuivis pour "homicide involontaire, blessures involontaires et destruction de biens appartenant à autrui". Les mises en cause vont être déférés ce lundi devant le procureur du tribunal de grande instance de Dakar, sauf changement de dernière minute.



Le quotidien d’information rapporte que les premières conclusions de l’enquête menée par les gendarmes ont révélé que l’effondrement a été causé par les travaux de terrassement, illégalement entrepris sur un terrain adjacent à l’immeuble effondré. L’entrepreneur M.C et ses collaborateurs creusés un sous-sol sans avoir pris les mesures de sécurité nécessaires. Ce qui a gravement compromis la stabilité de l’immeuble voisin, entrainant son affaissement partiel.



« Il ne s’agit pas d’un défaut structurel du bâtiment effondré, mais d’une conséquence directe de l’activité de forage menée juste à côté », a affirmé une source proche de l’enquête au quotidien d'information.



Une précision qui contredit les premières rumeurs largement diffusées sur les réseaux sociaux, pointant comme responsable le propriétaire de l’immeuble qui au final figure parmi les victimes du drame.



Les dégâts matériaux sont considérables : « Plusieurs millions de francs CFA en perte, dont des appartements complètements détruits, des installations électriques endommagées et des véhicules ensevelis sous les gravats ».