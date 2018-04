Effrayantes révélations d’Abou Diallo alias Abou 'Diandal': ‘’ j’ai participé activement à 3 combats de Boko-Haram'

A l’enquête préliminaire avec les enquêteurs, l’accusé Abou Diallo a révélé qu’il avait participé activement à 3 combats de Boko-Haram. Des révélations que l’accusé a catégoriquement nié devant la barre en répondant aux questions du représentant du ministère public Aly Ciré Ndiaye.



Sur ce, l’accusé avait indiqué toujours au niveau de l’enquête préliminaire, qu’il avait subit des entrainements militaires pour apprendre le maniement des armes dont le Kalachnikov et avec un autre armement qui est le Bika. Et, la première attaque était dans une localité où les membres de Boko-Haram avait saisi une importante quantité de carburant suffisante pour les besoins nécessaires à la troupe.



Code D2/10 je n’ai fait qu’un seul voyage pour aller auprès du fief de Boko-Haram. J’ai fait le Djihad auprès d’eux où j’ai rencontré le chef de Boko-Haram Seikau. Et j’y ai participé activement pour défendre ma cause qui était noble.