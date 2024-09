El. CAN 2025 (3e journée) : le Burkina Faso délocalise ses matchs en Côte d’Ivoire

C’est désormais officiel. Le Burkina Faso a choisi la Côte d'Ivoire pour accueillir ses matches à domicile. Les « Etalons » ont décidé de recevoir les « Hirondelles » au stade de la Paix de Bouaké, rapporte le site sport-ivoire.ci.



Dans à peu près deux semaines, les éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 vont reprendre. La double confrontation entrant dans le cadre de la troisième et quatrième journée aura lieu en octobre.



A cet effet, le Burkina Faso doit affronter à deux reprises le Burundi. Ce match prévu le 07 octobre 2025 aura lieu au stade de la Paix de Bouaké, en Côte d’Ivoire.



Cette information a été confirmé par le ministre des sports et du cadre de vie. « Je suis heureux de porter à votre connaissance que pour les 3ème et 4ème fenêtre, ce sont cinq (5) nations en attendant la confirmation du 6ème pays le Ghana, qui joueront, du 8 au 15 Octobre 2025, leurs matchs à domicile en Côte d’Ivoire », a indiqué Adjé Silas Metch, lors d'une conférence de presse.



La double confrontation entre ses deux pays aura donc lieu en Côte d’Ivoire, puisque le Burundi reçoit également les Étalons au stade Alassane Ouattara le 15 octobre 2024.

Quatre stades sur les six que compte la Côte d’Ivoire, accueilleront les rencontres. Il s’agit notamment du Stade Félix Houphouët Boigny, du Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et du stade Laurent Pokou de San Pedro.



Après donc le Bénin, la Guinée, le Burundi, l'Ethiopie, c'est au Burkina Faso de bénéficier des infrastructures sportives de Côte d'Ivoire.