El Haj Ibrahima Sall, ancien ministre: "j'ai commencé à déminer à l'âge de 12 ans"

Suite à l'article publié vendredi dernier par le journal Le Témoin et titré « Evaluation et suivi des politiques et programmes publics : El Hadj Ibrahima Sall en terrain miné », l’ancien ministre du Plan de Abdou Diouf tout en respectant la pluralité des opinions sur les questions d’évaluation et de suivi des programmes publics dont il est désormais en charge n’a pas voulu se prononcer sur le dossier.



« Je n’ai plus cette liberté d’intervention du moment que je suis nommé président d’une Commission par décret du président de la République. J’ai depuis mercredi dernier un chef en l’occurrence le Président Macky Sall de qui je dois obtenir une autorisation pour intervenir sur quelque sujet que ce soit. Mais au moment opportun, de concert avec le président Macky Sall, tous les éclairages nécessaires sur cette problématique d’évaluation et de suivi des politiques et programmes publics seront développé » a confié El Hadji Ibrahima Sall à nos confrères, au téléphone.



Tout juste a-t-il consenti, avec beaucoup d’humour, à commenter le titre à la Une du journal qui était, rappelons-le, le suivant : « El Hadj Ibrahima Sall en terrain miné ». « J’ai appris à déminer à 12 ans au Prytanée militaire de St-Louis » a-t-il dit, histoire de montrer tout simplement qu’il n’a pas peur des mines que ses ennemis enfouissent sous son chemin.