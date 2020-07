Election FIF: Cyrille Domoraud, président de l'AFI, dézingue Drogba

Attaquée de toute part depuis l’annonce de son parrainage à Idriss Diallo au détriment de Didier Drogba, l’AFI (Association des Footballeurs Ivoiriens) s’est expliquée.



Par la voix de son président Cyrille Domoraud, le syndicat assume son choix. "Didier n’a jamais été présent à l’AFI. En 11 ans, il n’est venu qu’une fois. Et la 2è fois, il m’a rencontré pour les élection", indique l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille sur Life TV, reprise par Africa Top Sports.



"Il y a 3 ans, on a approché Drogba pour être notre candidat mais il a refusé en disant qu’il n’était pas intéressé. C’est lorsque Sidy Diallo a décidé de ne plus se représenter candidat qu’il a décidé de se présenter. C’était déjà trop tard, on avait déjà choisi notre candidat… Le projet de Didier est individuel… si je l’ai en face de moi un jour, je lui dirai que je suis désolé mais le choix avait déjà été fait"é, a ajouté Domoraud.



Par ailleurs, mardi, la FifPro Afrique dont est membre l’AFI n’a pas caché son indignation devant ce choix.



Quand à Didier Drogba, la dernière option est d’obtenir le parrainage de l’Association de médecins, au risque d’enterrer ses rêves pour la FIF.