Élection d'un nouveau maire de Dakar : le vote a démarré avec quatre (4) candidats en lice

Après un retard de plus de 30 minutes, la maire par intérim, Ngoné Mbengue, a ouvert la session extraordinaire en présence du préfet de Dakar, qui supervise le scrutin.
Un appel nominal a immédiatement été effectué, au terme duquel il ressort que 81 conseillers sur 100 ont répondu présent.
Mamadou Lamine Dallo, doyen des conseillers, préside le vote.
Quatre candidats se sont déclarés : Ngoné Mbengue, Abass Fall, Daouda Guèye et Mouhammed Massamba Sèye.
Quatre candidats se sont déclarés : Ngoné Mbengue, Abass Fall, Daouda Guèye et Mouhammed Massamba Sèye.
