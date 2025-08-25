Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Élection d'un nouveau maire de Dakar : le vote a démarré avec quatre (4) candidats en lice



Élection d'un nouveau maire de Dakar : le vote a démarré avec quatre (4) candidats en lice
Après un retard de plus de 30 minutes, la maire par intérim, Ngoné Mbengue, a ouvert la session extraordinaire en présence du préfet de Dakar, qui supervise le scrutin.

Un appel nominal a immédiatement été effectué, au terme duquel il ressort que 81 conseillers sur 100 ont répondu présent.

Mamadou Lamine Dallo, doyen des conseillers, préside le vote.

Quatre candidats se sont déclarés : Ngoné Mbengue, Abass Fall, Daouda Guèye et Mouhammed Massamba Sèye.
Autres articles

Bacary Badji (stagiaire)

Lundi 25 Août 2025 - 12:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter