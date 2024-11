Election législatives : Me Koureychi Ba rend hommage à Ousmane Sonko

Suite à la publication des résultats provisoires, une pluie de félicitations s’est abattue sur le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Abondant dans ce sens, Me Koureychi Ba a dans un post sur Facebook rendu un vibrant hommage à Ousmane Sonko pour sa brillante victoire.



Pour lui, Sonko est un « Ballon d’or, soulier d’or du pays et du continent. Libéro libéré, milieu récupérateur, chasseur de buts, spécialiste des passes en or, tueur froid sur balles arrêtées, il est tout ça, notre champion à l’exacte articulation du fair-play, de l’endurance et du style. Chapeau ! », a-t-il publié.