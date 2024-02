Election présidentielle : Aar Sunu Election dénonce la défiance de Macky Sall et se démarque du dialogue national

La plateforme a dénoncé ce qu'elle qualifie "de défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel. "La Plateforme Aar Sunu Élection condamne fermement cette attitude de défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel, qui, nous installe dans une crise sans précédent et constitue une violation flagrante de nos principes démocratiques, ainsi qu’un mépris de la souveraineté

populaire", a fustigé l'équipe de Aar Sunu Election. Pour qui cette attitude de Macky Sall est un dilatoire.



Ainsi, informent les dirigeants de la plateforme, "Aar Sunu Élection informe l’opinion nationale et internationale qu’elle ne participera pas à un simulacre de dialogue qui relèverait de la compromission, sèmerait les germes de la division et ne pourrait aboutir à aucun consensus au vu des intérêts divergents des parties invitées".



Faisant dans l'avertissement, Aar sunu Election prévient sur les conséquences que cette défiance pourrait créer. "Cette posture du Président de la République risque de plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible en créant les conditions d’une instabilité institutionnelle, économique et sociale dont le pays mettrait du temps à se relever", tient à avertir la plateforme.



C'est ainsi qu'Aar Sunu Élection invite le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités, en déterminant la date de l’élection présidentielle. Et appelle tous les Sénégalais à la mobilisation.