Election présidentielle : résumé de la nouvelle carte électorale

A moins de trois (3) semaines de l'élection présidentielle, l'administration territoriale est à pied d'oeuvre pour l'organisation. Le tout nouveau ministre de l'intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé (nommé vendredi dernier) a donné des assurances, lors de la cérémonie de passation de service avec le Premier ministre, Sidiki Kaba. "Je sais que vous êtes aussi pleinement conscient que nous nous trouvons à une période charnière de la vie politique de notre pays, avec la tenue de l’élection présidentielle prévue le 24 mars prochain. La République saura compter, j’en suis sûr, sur le patriotisme, le professionnalisme et le sens des responsabilités des hommes et femmes qui compose notre vaillante administration. La



Direction générale des Élections (DGE) et de la Direction de l’automatisation du fichier (DAF), l’administration territoriale ainsi que tous les services concernés par les élections, sont déjà bien rodés dans l’organisation matérielle des élections au point d’ailleurs que beaucoup de pays, y compris les mieux avancés en démocratie, nous l’envient”, a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé, à l'occasion.



L'organisation d'une bonne élection passe par un découpage de la carte ce qui relève des compétences du ministère de l'intérieur.



Ainsi se résume la nouvelle carte électorale : l'on décompte : 15 633 bureaux de vote au Sénégal pour un total de 7 033 854 électeurs et 807 bureaux de vote à l'étranger pour un total de 338 040 électeurs.

Le nombre total de bureaux de vote est de 16 440 et le nombre total d'électeurs est de 7 371 894.