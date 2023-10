Élections au Liberia: l’ONU et de la Cédéao en mission d'apaisement

À quelques jours des élections générales (sénatoriale, parlementaire et présidentielle) au Liberia, prévues le mardi 10 octobre, plusieurs institutions internationales jouent la carte de l’apaisement et de la prévention. Une mission conjointe des Nations unies et de la Cédéao appelle les leaders politiques à la retenue, afin d’éviter des tensions au moment du vote et surtout à l’annonce des résultats.

RFI

