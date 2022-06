Élections au Sénégal : Mamadou Diop Decroix propose une révision des règles

« Aujourd'hui c'est comme si l'objectif c'était d'empêcher que les gens ne prennent part aux élections. On s'appuie sur des erreurs matérielles pour éliminer des listes(...) Il faut s'asseoir, discuter et s'entendre sur les règles. Voilà la position fondamentale. Tout le reste c'est du bavardage», a dit Diop Decroix.

« Il n'y a pas de raison qu'il y a 30 ans avant, on a trouvé ensemble des règles consensuelles acceptées par tous, qu'on ne puisse pas le faire aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On passe tout en revue y compris le parrainage. Et ma conviction est que nous trouverons des solutions efficaces qui empêchent des candidatures fantaisistes sans fermer la porte à des listes sérieuses», a-t-il plaidé.

Par ailleurs, il s'est prononcé sur l'affaire Farba Ngom. Ce griot du chef de l'État s'est fait volé dans son domicile près d'un milliard FCFA la semaine dernière. Decroix s'est dit sidéré, soutenant qu'il n'y aura pas de suite judiciaire pour déterminer l'origine de ces fonds.

Le député Mamadou Diop Decroix, leader du parti AJ-Pads, propose une révision des règles des élections au Sénégal y compris le parrainage pour trouver le moyen d'éliminer les candidatures fantaisistes sans barrer la route aux listes représentatives. Il était l'invité de l'émission Grand Jury de la RFM ce dimanche.