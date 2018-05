Elections en RDC: la liste des partis autorisés crée la polémique

L’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj) note par exemple que quatre partis politiques portent la même dénomination « Union pour la démocratie et le progrès social » (UDPS) dont deux avec le même siège social et le même arrêté ministériel d’agrément. Il s’agit notamment de l’aile de l’UDPS conduite par le Premier ministre Bruno Tshibala et l’UDPS dirigée par Félix Tshisekedi.



Pour Georges Kapiamba, coordonnateur de l’Acaj, cette situation a été créée à dessein par le pouvoir dans le but de déstabiliser l’opposition : « Cela va créer une confusion totale pour les électeurs et c’est d’ailleurs ce qui est visé par ceux qui ont pris cette décision par rapport aux partis de l’opposition. C’est prévisible qu’il pourra y avoir des violences entre les différents membres des différents groupes de l’opposition ».



Pour lui, c’est une stratégie de la majorité présidentielle pour empêcher les partis de l’opposition d’atteindre confortablement le seuil de représentativité lors des prochaines législatives : « Il fallait les morceler de manière à diminuer éventuellement les chances à maximiser leur popularité dans notre pays. Et ainsi les empêcher à atteindre par exemple les seuils. Ça va être une situation qui va profiter aux partis de la majorité présidentielle ».



Ces partis qui se sentent lésés ont encore la possibilité de déposer un recours, mais Georges Kapiamba déconseille la voie de la justice et préconise les pressions directes auprès du ministère de l’Intérieur.