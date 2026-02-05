Escroquerie à Qnet : dix personnes arrêtées et placées en garde à vue à Keur Massar

L'opération fait suite à un renseignement, qui a permis aux gendarmes de faire une descente à Diakhaye dans un établissement tenu par les mis en causes. Ils y menaient leurs activités délictuelles consistant à recruter des adhérents via la plate-forme Qnet Infinity millenials et leur promettaient un emploi dans une entreprise sous réserve d'une somme d'argent variant entre quatre cent mille (400.000) francs CFA et un million (1.000.000) de francs CFA en guise d'inscription.

Selon la même source, les nouveaux adhérents recevaient en échange des produits qu'ils pouvaient écouler et bénéficiaient des cours de renforcement de capacité pour leur futur emploi.

Les enquêteurs ont trouvé sur les lieux quarante cinq (45) victimes dans une salle de classe en plein cours avec du matériel didactique.

Les mis en cause ne détenaient aucun document administratif autorisant leurs activités. Au nombre de dix (10) et de nationalité sénégalaise, ils ont tous été arrêtés et le matériel trouvé sur place saisi.

La Brigade de Recherches de Keur Massar a placé en garde à vue, le mercredi 4 février 2026, dix (10) individus de nationalité sénégalaise pour association de malfaiteurs, escroquerie et autres infractions, a annoncé la Gendarmerie nationale.