Élections en RDC: polémique autour des votes enregistrés après la clôture officielle du scrutin

La commission électorale reconnaît que certains bureaux de vote ont ouvert jusqu’à lundi. Bien qu’il aurait souhaité que tout soit organisé en un seul jour, le président de la Céni, Denis Kadima, relativise :



« Le plus important, ce n’est pas de trop s’attarder sur le fait que nous ayons étendu au-delà du premier jour. La vérité est que si nous ne le faisons pas, il y a des partis politiques qui vont nous attaquer en justice, parce qu’ils n’auront pas atteint le seuil électoral par le simple fait que nous ne leur avons pas permis de participer au vote. »



De son côté, le candidat Martin Fayulu est amer. Il affirme même que la prolongation de la période de vote aurait facilité plusieurs actes de fraude. « La nuit, on bourre les urnes. Il y a des personnes qui ont voté plusieurs fois. Il y en a qui se servent des dissolvants pour revenir voter plusieurs fois », estime-t-il.



Martin Fayulu soutient également que cette prolongation de délai se fait hors du cadre légal. De son côté, Denis Kadima botte en touche : « Si on est au-delà de la loi, on n’est pas au-delà de la Constitution. C’est la Constitution qui nous oblige de permettre à tout Congolais de participer au vote et d’exprimer son choix. »



La Céni n’exclut pas que d’autres bureaux ouvrent encore ce mardi 26 décembre.