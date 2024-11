Elections législatives : Thierno Alassane Sall félicite le Pastef

Félicitations à Pastef



La victoire du Pastef aux élections législatives est nette et massive. Une majorité de citoyens a cru en l'offre de ce Parti et au Sénégal nouveau qu'il entend modeler. Les Sénégalais souhaitent ardemment que le pays change. Cet état d’esprit positif est…

— Thierno Alassane Sall (@TasOfficiel) November 18, 2024



Depuis la proclamation des résultats des élections législatives, qui ont vu le parti Pastef d'Ousmane Sonko en tête, les réactions ont fusé de toutes parts. Après Bougane Gueye Dany, qui a ouvert le bal, plusieurs autres acteurs politiques ont pris la parole. Dans un message publié sur X, Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition Sénégal Kessé, a adressé ses félicitations au Pastef et a salué, par la même occasion, l’état d’esprit des Sénégalais, tout en invitant les autorités à renforcer la démocratie.« Félicitations au Pastef. La victoire de ce parti aux élections législatives est nette et massive. Une majorité de citoyens a cru en l'offre de ce parti et au Sénégal nouveau qu'il entend construire. Les Sénégalais aspirent profondément à un changement. Cet état d'esprit positif représente à la fois une chance et une condition nécessaire pour réussir les transformations promises. Cela engage les dirigeants du pays à répondre aux attentes populaires qu'ils ont suscitées. Et avant tout, à renforcer la démocratie, qui a permis cette alternance pacifique. Vive la démocratie ! Vive le Sénégal ! », peut-on lire dans le post.