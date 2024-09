Elections législatives : le Pastef sonne la mobilisation nationale et internationale

Le 17 novembre prochain marque la date des élections législatives sénégalaises. Le président Diomaye Faye, après avoir dissout la quatorzième législature le 12 septembre dernier, a de facto convoqué les Sénégalais à élire de nouveaux représentants au Parlement du côté de la place Soweto.



Depuis cette annonce, les différentes formations politiques sont à la remobilisation des troupes. Le PDS, l’APR et même le candidat malheureux à la dernière présidentielle de 2024, Amadou Ba (arrivé deuxième lors de la présidentielle) sont à pied d’œuvre.



Dans cet ordre, le Pastef parti au pouvoir suit cette même logique de mobilisation. Le parti fondé par Ousmane Sonko va, certes, jouer son va-tout pour obtenir une majorité à l’Assemblée. L’enjeu est, certainement, très pris au sérieux au sein de cette formation politique.

Ainsi, le communique du Pastef datant de ce lundi 15 parvenu à PressAfrik traduit à suffisance cette volonté de remporter cette élection, gage d’une gouvernance sans eaux troubles.



Dans la note, on peut : « en perspectives de ses joutes électorales, Pastef -Les Patriotes à travers son secrétariat national chargé des opérations électorales (SENOPE) instruit tous les chargés des élections des départements et des communes du Sénégal ainsi que les chargés des élections des pays de la diaspora a procédé à la mise jour de leur personnel électoral (plénipotentiaires, mandataires, représentants de bureaux de vote ».



Dans le même sillage, le SENOPE recommande que la mise à jour soit accomplie sur les mêmes bases que l’élection présidentielle 2024, avant le 29 septembre.