Elections locales: Pastef Dakar accable Alioune Ndoye et Moussa Sy

Pastef-Dakar constate des “blocages et fraudes” dans les commissions administratives d’inscription sur les listes électorales en vue des locales du 23 janvier 2022. Les partisans de Ousmane Sonko soutiennent que “beaucoup de cas ont été signalés du côté des Parcelles Assainies”.



Abass Fall, responsable de Pastef-Dakar, ajoute que “des cas patents de fraude et de transfert d’électeurs” ont été notés également à Fann-Point E-Amitié. “Ils vont dans des maisons, parfois même où il n’y a personne, de connivence avec le chef de quartier, pour délivrer des certificats à des gens qui ont quitté Pikine pour leur permettre de s’inscrire sur le fichier électoral”, affirme M. Fall dans les colonnes de L'As.



Le leader de Pastef du Plateau a eu les mêmes remarques pour le maire socialiste de cette commune. “Je n’ai jamais vu un ministre de la République descendre aussi bas pour des questions de privilèges et d’autorité. Alioune Ndoye reste dans sa mairie en signant des certificats de résidence, déclare qu’il est le seul à pouvoir signer ces documents-là, mais aussi le seul à les délivrer”, regrette Abass Fall.