Elève mortellement poignardé à yeumbeul vendredi : la rancœur, moteur du drame

On en sait beaucoup plus sur la tragédie qui a eu lieu hier vendredi 4 janvier 2019 au Cem Momar Marème Diop de Yeumbeul. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la rancœur a été l'instrument clé du "Diable" pour asseoir "son" crime. C'est l'histoire de deux élèves en classe de 4ème qui, une semaine après s'être accrochés lors d'un match de football, ont décidé de solder leurs comptes dans le sang. Ainsi, Cheikhouna Diop, alias Bamba, 17 ans, a été poignardé mortellement, dans la région du cœur, par son camarade de classe Ass Samb, 16 ans.



Selon le journal "Les Échos", qui raconte l'histoire, ce fut lors d’un match de football. Suite à un tacle déplacé, que Ass blesse Cheikhouna. Ce dernier se relève après s'être tordu de douleurs. Une vive bagarre s'en est suivi entre les deux camarades de classe.



Depuis ce jour, Cheikhouna rumine encore sa colère. Et, en allant hier à l’école, il enfouit dans ses bagages une cravache qu’il ne tarda pas à sortir pour chicoter Ass. Pis, il brandit un couteau de 15 cm pour se venger de son "tacleur". Mais ce dernier esquive le coup, réussit à saisir de l’arme blanche et la plante dans la région du coeur de Cheikhouna qui s'écroule et hurle de douleur.



Conscient qu'il venait de commettre l'irréparable, Ass court se cacher dans les locaux du foyer des jeunes de la localité, communément appelé Cdeps, situé à proximité du lieu du crime. La police est ensuite alertée par des agents de la mairie de Yeumbeul Nord. Elle débarque et arrête le jeune garçon. Deux vies basculent, l'une dans l'éternité, l'autre dans les méandres du remords éternels. La rancœur a eu le dernier mot.