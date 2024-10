Elhadj Ibrahima Mbow, tête de liste de l'Union citoyenne Bunt bi : "Le Sénégal doit réaménager le territoire avec des mégas régions"

"Le Sénégal doit réaménager le territoire avec des mégas régions". C'est du moins c qu'à déclaré Elhadj Ibrahima Mbow, tête de liste de l’Union citoyenne Bunt bi pour les législatives du 17 novembre.



« Ils disent qu’ils vont réaménager le pays. Mais il va falloir le faire, pas de manière administrative. Nous devons réaménager le territoire avec des mégas régions. Et chaque méga-région devrait avoir une posture territoriale avec une autonomie financière. Tout ce que nous voulons, c'est que des régions soient autonomes, Dakar étouffe. Pour arriver chez vous, 30 min pour faire 4 kilomètres », a pesté Elhadj Ibrahima Mbow, à l'émission Jury du dimanche sur I-radio, de ce 13 novembre 2024.



Parlant de l’aménagement du territoire, M. Mbow a prôné le modèle de Bunt bi. « Il faudrait qu’on copie presque le modèle de Bunt bi en disant, le développement doit passer par le développement des territoires. Le développement des régions, des conseils territoriaux, un budget très important à donner à la région… Nous, ce que nous voulons, c’est de trouver un budget de 5 000 milliards de F CFA. Sur un mandat de 5 ans, on peut avoir 10 000 x 5, ça fait 50 milliards de F CFA. Sur deux ans, on espère que la gouvernance va durée deux mandats, on peut mobiliser 100 000 milliards, c’est très facile. Quand on regarde la progression du budget de 2000 à 2024, la progression est relativement facile. Et j’inclus cette fois-ci les ressources pétrolières et gazières » dit-il.



Par ailleurs, a poursuivi M. Mbow : « La spécificité, au lieu que le budget soit un budget central bloqué au niveau de Dakar, on mobilise 500 milliards par région. Nous allons gagner une dynamique d’équipe. Tous nos jeunes, qui sont un peu perdus, vont mettre la main à la pâte, vont participer à la construction du pays. Les mégas région vont développer leur propre économie, arbitrer, quelles sont les priorités en matière d’éducation, en matière de santé et c’est ça qui va sauver le Sénégal. 10 000 milliards, c’est jouable sur un exercice à partir de 2025, sur 10 ans, ça fait 100 000 milliards de F CFA ».