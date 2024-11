Elim. CAN 2025 : Mali, Zambie et Zimbabwe qualifiés, la Mauritanie encore en course

Les cinq matchs au programme ce vendredi en fin d'après-midi à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 ont permis de connaître trois nouveaux qualifiés pour la phase finale, portant leur total à 18 sur 24.



Comme en juin 2023, la Zambie s'est offert le scalp de la Côte d'Ivoire, tenant du titre et déjà qualifiée (1-0). Ce succès acquis sur un but signé Kennedy Musonda à la 43e minute permet aux Chipolopolos de valider leur billet pour le Maroc au détriment de la Sierra Leone, éliminée.



Le groupe I a lui aussi rendu son verdict. Vainqueur à Maputo face au Mozambique, le Mali a entériné sa qualification. De retour en sélection, le Brestois Kamory Doumbia a inscrit le seul but du match à la 19e minute. Les Aigles ont eu chaud à plusieurs reprises, mais leur défense a tenu bon en contrant plusieurs tirs, tout comme Djigui Diarra, auteur d'un arrêt décisif avant la pause.



Les Mambas perdent gros puisqu'ils joueront leur qualification mardi, sur le terrain de la Guinée Bissau. Parvenus à arracher l'égalisation contre l'Eswatini grâce à un but de Carlos Mané à la 87e minute (1-1), les Djurtus devront battre le Mozambique pour espérer se qualifier.



Enfin, dans le groupe J, le Zimbabwe accompagnera le Cameroun, déjà qualifié. Bien qu'accrochés par le Kenya (1-1), les Warriors ne peuvent en effet plus être rejoints par les Harambee Stars, co-hôte de l'édition 2027 et officiellement éliminés.



Le Cap-Vert accroche l'Egypte

Même sort pour le Cap-Vert, quart de finaliste de la précédente édition. Les Requins Bleus ont pourtant tenu en respect l'Egypte à Praia (1-1). Sur penalty, Ryan Mendes (63e) a répondu à l'ouverture du score de Mohamed Taher (31e). Sauf que ce point ne suffit pas à sauver les insulaires, qui ne pourront rattraper les 3 points qui les séparent du 2e, le Botswana, certain de les devancer au bilan des confrontations directes quel que soit le résultat de leur match de la dernière journée contre la Mauritanie, qui a elle toujours un espoir de qualification.





Avec Afrik Foot