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Justice : le juge d'instruction lève définitivement le contrôle par bracelet électronique de Lat Diop



Justice : le juge d'instruction lève définitivement le contrôle par bracelet électronique de Lat Diop
L'ancien ministre Lat Diop est désormais définitivement libéré du port du bracelet électronique, la justice sénégalaise ayant renoncé à lui réimposer ce dispositif de surveillance.
 
Ce matériel de suivi, qui lui avait été temporairement retiré afin de lui permettre d'effectuer un déplacement en France, ne lui sera plus réappliqué. À la suite de son retour sur le territoire national, le juge d'instruction en charge du dossier a pris la décision de ne pas remettre le bracelet électronique, officialisant ainsi la levée définitive de cette mesure restrictive.
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 15:51


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