Justice : le juge d'instruction lève définitivement le contrôle par bracelet électronique de Lat Diop

L'ancien ministre Lat Diop est désormais définitivement libéré du port du bracelet électronique, la justice sénégalaise ayant renoncé à lui réimposer ce dispositif de surveillance.
Ce matériel de suivi, qui lui avait été temporairement retiré afin de lui permettre d'effectuer un déplacement en France, ne lui sera plus réappliqué. À la suite de son retour sur le territoire national, le juge d'instruction en charge du dossier a pris la décision de ne pas remettre le bracelet électronique, officialisant ainsi la levée définitive de cette mesure restrictive.
Ce matériel de suivi, qui lui avait été temporairement retiré afin de lui permettre d'effectuer un déplacement en France, ne lui sera plus réappliqué. À la suite de son retour sur le territoire national, le juge d'instruction en charge du dossier a pris la décision de ne pas remettre le bracelet électronique, officialisant ainsi la levée définitive de cette mesure restrictive.
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