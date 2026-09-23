Justice : le juge d'instruction lève définitivement le contrôle par bracelet électronique de Lat Diop

L'ancien ministre Lat Diop est désormais définitivement libéré du port du bracelet électronique, la justice sénégalaise ayant renoncé à lui réimposer ce dispositif de surveillance.



Ce matériel de suivi, qui lui avait été temporairement retiré afin de lui permettre d'effectuer un déplacement en France, ne lui sera plus réappliqué. À la suite de son retour sur le territoire national, le juge d'instruction en charge du dossier a pris la décision de ne pas remettre le bracelet électronique, officialisant ainsi la levée définitive de cette mesure restrictive.