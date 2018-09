Éliminatoires CAN 2019 : Voici le programme de la 2ème journée

Plus d’un an après la 1ère journée, qui a eu lieu en juin 2017, la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019 est au programme samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018. Au total, 24 matchs seront à suivre à travers le continent. A noter que le Cameroun est déjà qualifié pour la phase finale en tant que pays-hôte mais ses résultats sont tout de même comptabilisés dans le groupe B. Les horaires sont donnés à titre indicatif sans avoir été confirmés par la CAF.