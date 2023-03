Eliminatoires CAN 2024 : la Centrafrique humilie Madagascar

Dans le match des mal-classés du groupe E des éliminatoires de la CAN 2023, la Centrafrique a réalisé une grosse sensation en allant s’imposer à Madagascar (3-0) ce jeudi pour le compte de la 3e journée.



Pour son grand retour en sélection après un an et demi d’absence, Geoffrey Kondogbia était titulaire, mais c’est un autre revenant qui a brillé : Louis Mafouta. Deux ans après sa dernière cape, l’attaquant de QRM en Ligue 2 s’est illustré en signant un doublé (45e, 79e) pour doucher le Stade Barea Mahamasina. Un peu plus tôt, le jeune Isaac Ngoma avait ouvert le score pour les Fauves (36e).



Ce large succès permet aux hommes de Raoul Savoy d’enregistrer leur première victoire dans cette campagne et de revenir ainsi provisoirement à hauteur du duo Ghana-Angola, deux sélections qui s’affrontent un peu plus tard.



Déjà auteurs d'un exploit face au Nigeria en octobre 2021 dans les éliminatoires de la Coupe du monde (1-0), les Centrafricains peuvent à nouveau rêver d'une première participation historique à la CAN.



En revanche, cela va très mal pour les Malgaches. Quarts de finaliste de l'édition 2019, absents en 2021 et relégués trois points derrière dans ce groupe, les Bareas devront impérativement se rattraper lundi lors du match retour délocalisé à Douala au Cameroun.