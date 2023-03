Éliminatoires CAN 2024: : la Guinée-Bissau pour valider son billet, Zambie se rapproche de la qualification

Surpris par la Guinée-Bissau (0-1), vendredi dernier, le Nigeria tentera de prendre sa revanche ce lundi (16h00 GMT), afin de reprendre les commandes de la poule A.



Malgré la présence de ses stars comme Victor Osimhen, Ademola Lookman et Kelechi Iheanacho, le Nigeria a été dompté à domicile par la Guinée-Bissau, il y a quelques jours dans le groupe A.



Deuxièmes avec 6 points, les Super Eagles doivent obligatoirement battre les Djurtus, leaders avec 7 unités, pour les doubler au classement.



Pour y arriver, les Nigérians miseront comme toujours Osimhen (5 buts), co-meilleur buteur de ces éliminatoires. De son côté, la Guinée-Bissau, qui sera emmenée par Mama Baldé, essaiera de confirmer afin de valider son billet pour la Côte d'Ivoire.



Algérie à un point de la qualification



L'Algérie (1ere, 9 pts) décrochera également sa qualification, si elle ne perd pas contre le Niger (3e, 2 pts), cet après-midi dans la poule F. Cependant, un match compliqué attend les Fennecs, car ils avaient dû attendre la 88e minute pour remporter la manche aller (2-1), jeudi dernier.



Djamel Belmadi s'en remettra une nouvelle fois à son capitaine, Riyad Mahrez, auteur du but victorieux contre Le Mena.

Vainqueur à l'arrachée, jeudi contre l'Angola (1-0) dans le groupe E, le Ghana (1er, 7 pts) tentera de confirmer contre les Palancas Negras afin de se rapprocher de la qualification.



Les Black Stars feront confiance à leurs cadres, dont Mohammed Kudus, Thomas Partey, les frères Ayew (André et Jordan).



Daka rapproche Zambie de la Côte d’Ivoire



Grace à un doublé de son avant-centre Patson Daka, la Zambie (1er, 9 pts) a fait un grand pas vers la qualification en dominant le Lesotho (2-0) dans la poule H, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Programme 4e journée