Eliminatoires CAN 2024 : le Ghana reçoit l'Angola, l'Algérie face au Niger, ce jeudi

Pour les éliminatoires de la CAN 2024, le Ghana reçoit l'Angola ce jeudi, au moment où l'Algérie se frotte au Niger. La 3e journée se poursuit ce jeudi avec le Ghana (4 pts+3) qui reçoit son poursuivant immédiat l'Angola (4 pts+1). Ce match s'annonce décisif pour la qualification a à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. L'enjeu est clair: la première place du groupe E et l'option sérieuse pour la qualification.



Tenus en échec lors de la 2e journée, toutes les deux équipes vont chercher à se relancer. Dans le groupe F, l'Algérie (6 pts+4) accueille le Niger (2 pts-2). Auteur d'un sans-faute jusque-là, les Fennecs confirmer leur hégémonie dans la poule.



Pour son baptême du feu, le technicien franco-allemand, Gernot Rohr, a été contraint au nul (1- 1). Malgré un but matinal concédé (13'), les Guépards du Bénin ont été dominateurs durant tout le long du match. Même s'ils ont égalisé grâce à l'attaquant de Brest, Steve Mounié (82), les Béninois peuvent logiquement nourrir beaucoup de regrets. Après deux défaites, le Bénin, dernier du groupe, vient d'obtenir son premier point dans ces éliminatoires.



Dans l'autre rencontre de la journée, la Sierra Léone a été tenu en échec, mercredi, par le dernier du groupe A, São Tomé-et-Principe (2-2).





Programme 3e journée



Mercredi 22 mars 2023

Sierra Leone/Sao Tome 2-2

Bénin / Rwanda 1-1



jeudi 23 mars 2023

13h00 Madagascar / Centrafrique

16h00 Ghana / Angola

21h00 Algérie / Niger

16h00 Congo / Soudan du Sud

16h00 Zambie / Lesotho

19h00 Mali / Gambie