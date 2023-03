Eliminatoires CAN 2024 : le Sénégal à 90 minutes de la qualification

Opposé au Mozambique (2e, 4 pts) ce mardi (16h00 GMT), pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024 dans le groupe L, le Sénégal (1er, 9 pts) a besoin d’un petit point pour se qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique en Côte d'ivoire.



Depuis l'arrivée d'Aliou Cissé sur le banc de la sélection en mars 2015, le Sénégal ne tremble presque jamais en éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Avec lui, les « Lions » valident leur billet avant même les deux dernières journées. Et cette campagne 2024 ne devrait pas déroger à la règle.



Favoris du groupe L, les champions d'Afrique en titre sont en train de tenir leur rang.



A Maputo depuis dimanche, les « Lions » n'ont besoin que d'un petit point pour rejoindre la côte d'ivoire. Vainqueurs (5-1) à l’aller, les champions d'Afrique comptent offrir à leur entraineur son 19 succès en éliminatoires de CAN.



Programme 4e journée éliminatoires

Mardi 28 mars2023

16h00 Mozambique / Sénégal