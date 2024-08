Eliminatoires CAN 2025 : Aliou Cissé va rendre publique sa liste vendredi

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal va publier vendredi la liste des Lions retenus pour le Burkina Faso et le Burundi, les 6 et 9 septembre prochain. L’annonce a été faite ce lundi via un communiqué par la FSF.

Ces rencontres vont se disputer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.



« Le sélectionneur sénégalais va rendre publique la liste des joueurs convoqués au cours d’une conférence de presse, à Dakar », précise la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.



Les Lions recevront les Étalons du Burkina Faso à Dakar, le 6 septembre, avant de se déplacer à Bujumbura pour jouer contre le Burundi, trois jours plus tard.



Les matchs ,contre les deux nations, comptent pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.



Outre le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 compte également le Malawi.

La 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Le Maroc, pays hôte de la compétition, est déjà qualifié, avec la Côte d’Ivoire, tenante du titre.