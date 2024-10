Éliminatoires CAN 2025 : La RD Congo et l’Algérie enchaînent une troisième victoire

La RD Congo et l’Algérie effectuent un sans-faute dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 avec une troisième victoire de suite respectivement face à la Tanzanie et le Togo. La qualification pour le Maroc se rapprochent pour les « Léopards » et les « Fennecs ».



Leader de son groupe avant le premier match de sa double confrontation contre la Tanzanie, la RD Congo a empoché un troisième succès de rang ce jeudi à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025 et prend une sérieuse option sur la qualification à mi-parcours.



Sur la pelouse du stade des Martyrs de Kinshasa, les Léopards n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s’imposer d’une courte tête (1-0) grâce un but contre son camp du malheureux Clement Mzize provoqué par Chancel Mbemba.



La RD Congo prend le large en tête du groupe H avec neuf points pris sur neuf possible, et toujours sans aucun but encaissé. En cas d’une quatrième victoire consécutive, mardi prochain à Dar es Salaam, les hommes de Sébastien Desabre se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2025, et ce à deux journées de la fin.



Pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025, l’Algérie n’a fait qu’une bouchée du Togo (5-1) ce jeudi sur la pelouse du stade du 19 Mai 1956 d’Annaba. Surpris par l’ouverture contre le cours du jeu des Eperviers, les Verts ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires, malgré de nombreux ratés de Bounedjah.



Cette large victoire permet à l’Algérie de s’envoler en tête du groupe E avec neuf points sur neuf possibles et compostera son ticket pour la CAN 2025 en cas d’un nouveau succès lundi prochain à Lomé.