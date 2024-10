Éliminatoires CAN 2025 : Le Nigeria remporte la victoire sur tapis vert face à la Libye

Le Nigeria a été désigné vainqueur sur tapis vert de son match reporté de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, aux dépens de la Libye, 3 buts à 0, renseigne un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF).



Selon le document, « cette décision a été prise par un jury disciplinaire. Les joueurs du Nigeria ont refusé de jouer contre la Libye un match retour des éliminatoires de la CAN 2025 ».



Ils ont pris cette décision après avoir été bloqués pendant une nuit à l’aéroport d’Al Abraq, dans l’est de la Libye.

En raison de leur refus de jouer en territoire libyen, la CAF a reporté le match et a annoncé qu’un jury avait été constitué pour trancher le litige.



Les Super Eagles du Nigeria ont gagné (1-0) le match joué contre la Libye, le 11 octobre, à Uyo, dans leur pays, pour la troisième journée de ces éliminatoires de la CAN 2025.



Le jury disciplinaire de la CAF estime que la « Fédération libyenne de football a enfreint le règlement de la CAN et a déclaré son équipe perdante par forfait ».



La Confédération africaine de football a condamné la Fédération libyenne de football à payer une amende de 50.000 dollars américains, environ 30.365.000 francs CFA, selon le communiqué.



« L’amende doit être payée dans les soixante jours suivant la notification de la présente décision. Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées », peut-on lire.



Grâce à ce succès, le Nigeria (1er, 10 pts) se rapproche d'une qualification pour la phase finale de la CAN, qui sera entérinée si les vice-champions d'Afrique ne perdent pas lors de la prochaine journée à l'extérieur contre le Bénin (2e, 6 pts) du groupe D, le Rwanda occupe la 3e place avec 5 pts.