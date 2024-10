Éliminatoires CAN 2025 : la Gambie s’impose face à Madagascar et se relance

La Gambie relance sa course vers la CAN 2025 en s'imposant (1-0) face à Madagascar grâce à un but de Musa Barrow. Avec cette victoire, les « Scorpions » se hissent à la deuxième place du groupe A, à un point du leader, la Tunisie, qui compte 6 points.



Les Comores suivent à la troisième place, également avec 5 points, mais la Gambie les devance en raison d'une meilleure différence de buts (4 contre 3). Madagascar reste dernier du groupe avec 2 points après 2 défaites et 2 matchs nuls.



Les Comores et la Tunisie s'affronteront ce mardi (19h00 GMT) pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.