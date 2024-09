Éliminatoires CAN 2025 : le Burkina Faso domine le Malawi et s'empare de la tête du groupe du Sénégal

Le Burkina Faso s'est imposé à domicile face au Malawi sur le score de 3-1, ce mardi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



L'attaquant du Shakhtar Donetsk, Lassina Traoré, a inscrit un doublé en l'espace de trois minutes (35e, 38e). Hassane Bandé a ajouté un troisième but pour les Burkinabés sur pénalty à la 60e minute. Zeliat Nkhoma a réduit l'écart pour le Malawi à la 80e minute.



Cette victoire permet au Burkina Faso de totaliser 4 points (+2) et de prendre la tête du groupe L, grâce à une meilleure différence de buts que le Sénégal (2e, 4 points, +1). Le Burundi (3e, 3 points) et le Malawi (4e, 0 point) ferment la marche.



Pour les deux prochaines journées, prévues en octobre, le Sénégal affrontera le Malawi dans une double confrontation, tandis que le Burkina Faso sera opposé au Burundi.





Résultats 2e journée



Groupe L



Lundi 9 septembre 2024



Burundi – Sénégal 0-1





Mardi 10 septembre 2024



Burikna Faso – Malawi 3-1